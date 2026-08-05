FILED: August 4, 2026

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Generate transcriptA transcript unlocks clips, previews, and editing.313FILED: August 4, 2026Paul MauroAug 05, 2026313ShareTranscriptDiscussion about this videoCommentsRestacksThe OpsWireUpdates, Extras, and Alerts.Updates, Extras, and Alerts.SubscribeAuthorsPaul MauroRecent PostsFILED: August 3, 202623 hrs ago • Paul MauroFILED: July 30, 2026Jul 31 • Paul MauroFILED: July 28, 2026Jul 29 • Paul MauroFILED: July 27, 2026Jul 28 • Paul MauroFILED: JULY 7, 2026Jul 8 • OpsWire EditorFILED: JULY 6, 2026Jul 7 • OpsWire EditorFILED: JULY 1, 2026Jul 3 • OpsWire Editor